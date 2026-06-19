Еще одна компания Вологодчины получила господдержку для закупки сырья

«Наше производство зависит от стабильных поставок качественного сырья. Древесина — сезонный материал, и важно иметь возможность закупать ее в нужном объеме вовремя. Поддержка центра гарантийного обеспечения помогла нам привлечь заемные средства на комфортных условиях. Это позволит не только обеспечить бесперебойную работу, но и расширить ассортимент продукции, которую мы предлагаем нашим заказчикам», — отметил директор компании Константин Кириллов.