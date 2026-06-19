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Еще одна компания Вологодчины получила господдержку для закупки сырья

Заемные средства позволят расширить ассортимент продукции.

Источник: Национальные проекты России

Производственное объединение «Маяк» из Вологодской области, занимающееся распиловкой и сушкой древесины, привлекло заемные средства при помощи центра гарантийного обеспечения МСП, сообщили в региональном министерстве экономического развития. Мера поддержки оказывается в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Наше производство зависит от стабильных поставок качественного сырья. Древесина — сезонный материал, и важно иметь возможность закупать ее в нужном объеме вовремя. Поддержка центра гарантийного обеспечения помогла нам привлечь заемные средства на комфортных условиях. Это позволит не только обеспечить бесперебойную работу, но и расширить ассортимент продукции, которую мы предлагаем нашим заказчикам», — отметил директор компании Константин Кириллов.

Напомним, центр гарантийного обеспечения МСП работает в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и готов выступить поручителем за предпринимателя по кредитам, займам, банковским гарантиям и договорам лизинга. Отправить заявку для предварительного рассмотрения возможности получения финансирования можно через официальный сайт. Консультации специалистов доступны по телефону 8 (8202) 44−29−27.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.