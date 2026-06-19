Патриарх Кирилл приедет в Брестскую крепость, где в годы войны пропал его дядя

Ранее «Комсомолка» писала, что патриарх Кирилл ищет информацию о погибшем в Беларуси дяде: «Кого только ни подключал, но человек просто исчез». Предстоятель РПЦ тогда рассказывал, что его назвали в честь дяди, который погиб в первый день Великой Отечественной войны во время защиты Брестской крепости.