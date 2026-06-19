Патриарх Кирилл приедет в Брестскую крепость, где в годы войны пропал его дядя

В Беларусь прибудет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет БелТА.
Так, глава Русской православной церкви 20 — 22 июня посетит с визитом Брест.
В воскресенье, 21 июня, в день Собора белорусских святых, патриарх совершит божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста. А уже ранним утром 22 июня на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» глава РПЦ примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Ранее «Комсомолка» писала, что патриарх Кирилл ищет информацию о погибшем в Беларуси дяде: «Кого только ни подключал, но человек просто исчез». Предстоятель РПЦ тогда рассказывал, что его назвали в честь дяди, который погиб в первый день Великой Отечественной войны во время защиты Брестской крепости.
Также не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какое великое дело продолжает патриарх Кирилл.
И мы писали, что президент Беларуси потребовал узнать правду в деле атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском: «Что на самом деле там произошло?».