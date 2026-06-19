Град обрушился на Шахты днем 19 июня

Днем 19 июня в Шахтах прошел град, он побил машины, огороды и теплицы. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.
По словам шахтинцев, град налетел резко и в считанные секунды белой крошкой засыпал дороги и дворы. Некоторые пытались защитить свой транспорт и грядки, укрывая их чем придется, но без это не особо помогло.
К слову, в некоторых других городах региона, в частности в Ростове-на-Дону, небо в эту пятницу ясное, а погода пока не предвещает ненастья.
Напомним, ранее в Ростовской области продлили штормовое предупреждение. Грозовые ливни с градом и ветром до 20−23 м/с местами возможны до конца суток 19, 20 и 21 июня.
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