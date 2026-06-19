Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Град обрушился на Шахты днем 19 июня

Лед побил машины и огороды: фотографии выпавшего града опубликовали жители Шахт.

Источник: Комсомольская правда

Днем 19 июня в Шахтах прошел град, он побил машины, огороды и теплицы. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

По словам шахтинцев, град налетел резко и в считанные секунды белой крошкой засыпал дороги и дворы. Некоторые пытались защитить свой транспорт и грядки, укрывая их чем придется, но без это не особо помогло.

К слову, в некоторых других городах региона, в частности в Ростове-на-Дону, небо в эту пятницу ясное, а погода пока не предвещает ненастья.

Напомним, ранее в Ростовской области продлили штормовое предупреждение. Грозовые ливни с градом и ветром до 20−23 м/с местами возможны до конца суток 19, 20 и 21 июня.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.