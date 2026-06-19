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В Калининграде хотят ввести абонемент со скидкой для семи муниципальных парковок

Проект решения рассмотрят депутаты Горсовета.

В Калининграде хотят ввести абонемент со скидкой на использование семи платных муниципальных парковок. Информацию об этом опубликовали на сайте Горсовета.

Власти планируют изменить правила использования платных парковок. Они собираются ввести 30-дневный резидентский абонемент со скидкой (понижающим коэффициентом). Решение рассмотрят на заседании Горсовета.

Абонемент будет действовать на семи стоянках: возле поликлиники на Гайдара, рядом с образовательным учреждением на Озерова, у Театра эстрады на Ленинском проспекте, перед Южным вокзалом на Железнодорожной, в районе административного здания на Московском проспекте, 93−97, у ДС «Янтарный» и амбулаторного учреждения на Согласия.

Отметим, что в администрации Калининграда говорили о планах ввести абонементы для местных жителей на муниципальных парковках ещё в 2024 году. На стоянках также есть бесплатные периоды. Они действуют в будние дни с 19:00 до 8:00 и круглосуточно в выходные и праздники. Некоторые категории граждан могут постоянно оставлять машины бесплатно, если внесли автомобиль в реестр парковочных разрешений.

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