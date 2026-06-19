Нижегородцы назвали любимые книги и фильмы ко Дню отца

Триллеры «Резервация» (18+) и «Стервятники» (18+) стали самыми популярными фильмами про отцов среди нижегородцев. К такому выводы пришли аналитики МТС и холдинга ON Media по результатам исследования, приуроченного к Международному дню отца, который ежегодно отмечается в третье воскресенье лета. В этом году праздник приходится на 21 июня.
В кино нижегородцы чаще всего выбирают детективы и триллеры. По данным онлайн-кинотеатра KION, наибольшей популярностью пользуется детективный триллер «Резервация» (18+) режиссёра Алексея Андрианова. Второе место занимает триллер «Стервятники» (18+) французского режиссёра Питера Дурунциса, а третью строчку рейтинга занимает детектив «Переговорщик» (16+) режиссёра Нурбека Эгена и сценариста «Хрустального» Олега Маловичко.
В пятёрку самых популярных фильмов также вошли комедия «Быть» (16+) Александра Ковтунца и детектив «Потерянные» (16+) Ивана Глубокова.
В книжном сервисе «KION Строки» нижегородцы проявляют интерес к психологической литературе о роли отца в жизни ребёнка и о том, как стать хорошим папой. В числе самых читаемых книг — «Всё дело в папе. Работа с фигурой отца в психотерапии. Исследования, открытия, практики» (16+) Юлии Зотовой и Марии Летучевой, «Папа, ты меня любишь? Как фигура отца влияет на жизнь взрослой дочери» (16+) Марины Маркатун и «Мы беременны! Пошаговый план действий для будущего отца» (12+) Адриана Калпа.
Также в топ‑5 песен об отцах на стриминге «KION Музыка» вошли: «Папины дочки» (6+) группы Uma2rman, «Батя» (12+) Александра Маршала, «Папа» (12+) Лолиты, «С днём рождения, папа!» (0+) группы «Краски’и “Отец” (12+) Михаила Шуфутинского.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новый кинотеатр откроется в «Фантастике» взамен старого.