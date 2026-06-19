Нижегородцы назвали любимые книги и фильмы ко Дню отца

В книжном сервисе «KION Строки» нижегородцы проявляют интерес к психологической литературе о роли отца в жизни ребёнка и о том, как стать хорошим папой. В числе самых читаемых книг — «Всё дело в папе. Работа с фигурой отца в психотерапии. Исследования, открытия, практики» (16+) Юлии Зотовой и Марии Летучевой, «Папа, ты меня любишь? Как фигура отца влияет на жизнь взрослой дочери» (16+) Марины Маркатун и «Мы беременны! Пошаговый план действий для будущего отца» (12+) Адриана Калпа.