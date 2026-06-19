«Дикая Мята» открыла двери — впереди 130 концертов за три дня

В Тульской области стартовал крупнейший независимый мультиформатный фестиваль «Дикая Мята». Тысячи зрителей съехались со всей страны — уже работают фудкорты, рестораны, кемпинги, прошли саундчеки и состоялись первые концерты на сцене «Маяк» и в «Дачном клубе».
— Я безумно рад видеть счастливые лица первых гостей, слышать слова благодарности и наблюдать, как слаженно работает команда фестиваля. Знаю, что нас ждут три замечательных, а, согласно прогнозам, теплых и солнечных дня! В этом году сцены получились потрясающе красивые, и уже после 16:00 на них стартует программа, и мы встретимся с любимыми артистами! А еще мы ввели много новшеств в части комфорта и обеспечения безопасности. Это уже дает свои результаты — например, вчера зрители на входных группах ожидали очереди и проходили досмотр не более 20 минут, — комментирует продюсер фестиваля Андрей Клюкин.
Помимо обычных фестивальных выступлений «дикомятных» зрителей ждут специально подготовленные к событию шоу. Певица Ёлка представит программу, в которую помимо хитов войдут и новые песни. Группа The Hatters презентует проект «Электроника» на сцене «Вашана Арена», специально построенной к «Дикой Мяте-2026». На «Титане» ssshhhiiittt! к своему 10-летию представит шоу в сопровождении оркестра, а «Бонд с кнопкой» выйдут на сцену в расширенном составе со струнными и народными инструментами. Приглашенным гостем сета группы Sula Fray станет виртуоз Дидюля, а команда Tritia выступит совместно с The Hatters.
На спортивных площадках пройдут турниры по пляжному футболу и волейболу, а мастер-классы проведут игроки тульских футбольных клубов «Арсенал» и ТЗМС, а также представители волейбольного клуба «Тулица». В лектории (шатер Epic) состоятся «народные» пресс-конференции с артистами: на вопросы поклонников ответят «хмыров», «Рубеж Веков», Илюша, DenDerty, «соня хочет танцевать» и TMNV. Здесь же спортивный директор футбольного клуба «Арсенал» Александр Денисов и главный тренер Дмитрий Гунько, старший тренер волейбольного клуба «Тулица» Анастасия Терехова и игроки команды ТЗМС Александр Рудаков, Даниил Поляков и Никита Кострюков на открытом паблик-токе поговорят о спорте высоких достижений. Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Александр Логинов поделится секретами закулисья комментаторской будки, а блогеры Stesha Di и Fira расскажут о том, как удерживать внимание подписчиков с первой секунды.
Все три дня для гостей фестиваля работают десятки ресторанов, восемь сцен, детский сад, луна-парк, бассейн, фотовыставка с ретроспективой фестиваля, маркеты с дизайнерской одеждой и аксессуарами, спортивные площадки, проводятся мастер-классы и лекции, зоны с тест-драйвами, организованные генеральным партнером в категории «Автомобиль» — брендом HAVAL, и партнерские лаунж-зоны, где можно ничего не делать.
В продаже взрослые входные абонементы и детские билеты на все дни фестиваля (19−21 июня). Есть на два дня (20−21 июня, суббота и воскресенье) и на один — 21 июня (только воскресенье), места на парковке, места под палатки, билеты в готовые палаточные кемпинги и на трансферы из Москвы (от ст. метро Лесопарковая) и обратно. Вход по билетам на 2 дня (20−21 июня) и 1 день (21 июня) — начиная с 9:00 утра 20 и 21 июня.
«Дикая Мята» — это будет легендарно!
19−21 июня, Тульская область, поселок Бунырево.
Билеты и все подробности: mintmusic.ru
Реклама. ООО «Джей-групп». ОГРН: 1137746102273. 301360, Тульская область, г. о. Алексин, с. Бунырево, тер. Арт-Кэмп Дикая Мята, зд. 1. 6+ Erid 2VfnxxWRJGB.