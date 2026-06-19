«Дикая Мята» открыла двери — впереди 130 концертов за три дня

— Я безумно рад видеть счастливые лица первых гостей, слышать слова благодарности и наблюдать, как слаженно работает команда фестиваля. Знаю, что нас ждут три замечательных, а, согласно прогнозам, теплых и солнечных дня! В этом году сцены получились потрясающе красивые, и уже после 16:00 на них стартует программа, и мы встретимся с любимыми артистами! А еще мы ввели много новшеств в части комфорта и обеспечения безопасности. Это уже дает свои результаты — например, вчера зрители на входных группах ожидали очереди и проходили досмотр не более 20 минут, — комментирует продюсер фестиваля Андрей Клюкин.