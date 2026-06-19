В Краснодаре осенью откроют новый корпус поликлиники № 13

В Краснодаре осенью 2026 года откроет свои двери новое отделение городской поликлиники № 13, расположенное на улице Адмирала Макарова. Здание медицинского учреждения уже полностью построено. Готовность объекта в ходе рабочего визита оценила вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева.
Новый филиал рассчитан на 400 посещений в смену и позволит существенно снизить нагрузку на действующие медицинские учреждения города. Пациентами поликлиники станут жители активно развивающихся микрорайонов Любимово, Образцово и поселка Краснодарского (район ул. Кирилла Россинского).
«В новой поликлинике четко разделены взрослое и детское отделения. Кроме того, в отличие от старых учреждений, где кабинеты рентгена и маммографии часто совмещены, здесь под эти диагностические задачи выделено несколько отдельных помещений. Это позволит значительно увеличить пропускную способность и сделать медицинскую помощь качественнее», — отметила Воробьева.
Поликлиника построена за счет средств регионального бюджета и на данный момент уже укомплектована медицинскими кадрами на 90%.
Также вице-губернатор проинспектировала ход строительства детской поликлиники на улице Куликова Поля. Этот объект ранее считался проблемным: из-за срыва обязательств прежним подрядчиком к работам пришлось привлекать новую строительную организацию. Сейчас готовность трехэтажного здания площадью 3,4 тысячи кв. метров составляет 76%.
Новая детская поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену. Она будет обслуживать более 23 тысяч юных жителей поселка Российского и близлежащих жилых комплексов. Финансирование этого проекта осуществляется совместно из краевого и федерального бюджетов.