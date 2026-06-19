В Краснодаре осенью откроют новый корпус поликлиники № 13

«В новой поликлинике четко разделены взрослое и детское отделения. Кроме того, в отличие от старых учреждений, где кабинеты рентгена и маммографии часто совмещены, здесь под эти диагностические задачи выделено несколько отдельных помещений. Это позволит значительно увеличить пропускную способность и сделать медицинскую помощь качественнее», — отметила Воробьева.