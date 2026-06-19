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Минград утвердил облик для жилого дома на улице Янки Купалы

Многоквартирный жилой дом возведут в границах улиц Янки Купалы, Коломенской, Лескова и Южного шоссе по КРТ.

Новый 19-этажный дом на 210 квартир построят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Архитектурный облик будущего строения согласовал минград Нижегородской области. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Многоквартирный жилой дом возведут в границах улиц Янки Купалы, Коломенской, Лескова и Южного шоссе. Строительство будет вестись в рамках комплексного развития территории (КРТ).

Согласно проекту, здание будет иметь 19 этажей. Его общая площадь составит более 14,1 тысячи квадратных метров, площадь застройки — около 1,1 тысячи квадратных метров. В доме предусмотрено 210 квартир, а также помещения общественного назначения на первых этажах. Фасады дома выполнят в белых и серых оттенках.

Застройщиком выступает ООО СЗ «СтройУслуги-5».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что земельный участок под торговый центр продается в Новинках.