Минград утвердил облик для жилого дома на улице Янки Купалы

Согласно проекту, здание будет иметь 19 этажей. Его общая площадь составит более 14,1 тысячи квадратных метров, площадь застройки — около 1,1 тысячи квадратных метров. В доме предусмотрено 210 квартир, а также помещения общественного назначения на первых этажах. Фасады дома выполнят в белых и серых оттенках.