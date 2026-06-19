В музее-заповеднике «Болдино» открыли выставку к 225-летию Даля

«Для нас большая честь принимать такой значимый проект, посвященный памяти Владимира Ивановича Даля — человека удивительной судьбы и выдающегося деятеля русской культуры. Этот проект — настоящее путешествие в мир народной мудрости, который так близок и дорог каждому из нас. Музей-заповедник “Болдино” всегда стремится к тому, чтобы знакомить посетителей с богатством русской словесности и культуры. Мы уверены, что экспозиция станет настоящим открытием для наших гостей и поможет сохранить живую связь времен, соединив прошлое с настоящим через вечные ценности народной мудрости и любви к родному, в том числе и пушкинскому слову», — рассказала директор музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино» Нина Жиркова.