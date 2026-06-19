В музее-заповеднике «Болдино» открыли выставку к 225-летию Даля

Выставка «Приключения русской пословицы», приуроченная к 225-летию В. И. Даля, проходит до 9 августа в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Болдино» Нижегородской области. Экспозицию организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Для нас большая честь принимать такой значимый проект, посвященный памяти Владимира Ивановича Даля — человека удивительной судьбы и выдающегося деятеля русской культуры. Этот проект — настоящее путешествие в мир народной мудрости, который так близок и дорог каждому из нас. Музей-заповедник “Болдино” всегда стремится к тому, чтобы знакомить посетителей с богатством русской словесности и культуры. Мы уверены, что экспозиция станет настоящим открытием для наших гостей и поможет сохранить живую связь времен, соединив прошлое с настоящим через вечные ценности народной мудрости и любви к родному, в том числе и пушкинскому слову», — рассказала директор музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино» Нина Жиркова.
Экспозиция, которая включает около 90 подлинных предметов, рассказывает о деятельности В. И. Даля в качестве студента Дерптского университета, участника Хивинского похода, чиновника, ботаника, тюрколога и автора самобытных литературных сказок. Центральное место на выставке занимают «Толковый словарь живого великорусского языка» и сборник «Пословицы русского народа».
Выставка будет доступна для посещения в выставочном зале музея до 9 августа. Далее экспозиция будет показана в государственном мемориальном историко-литературном музее-заповеднике Ф. И. Тютчева «Овстуг». Посещение выставки доступно в том числе по Пушкинской карте.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.