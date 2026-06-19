Три модели Volga стоимостью до 4,65 млн рублей поступили в продажу

Как писал «Ъ-Приволжье», автомобили Volga выпускает АО «Производство легковых автомобилей» на промышленной площадке Горьковского автозавода, где раньше производили машины Skoda и Volkswagen. ПЛА арендует эти площади у ГАЗа. На первом этапе Volga будет поставляться только на российский рынок. Автомобили созданы на платформах китайской Geely.