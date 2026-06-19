Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи теплохода «Здоровье» обследовали более 890 жителей Хабаровского края

Бригада уже посетила 15 населенных пунктов, расположенных на реке Амур.

Более 890 жителей отдаленных районов Хабаровского края получили помощь врачей теплохода «Здоровье» за 15 дней рейса, организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На борту работает мобильная бригада территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре из 19 узких специалистов, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Бригада уже посетила 15 населенных пунктов, расположенных на реке Амур. Врачи приняли 892 пациента, 338 из которых — дети. В результате проведенных осмотров медики диагностировали около 4 тыс. заболеваний. Среди всех выявленных патологий чаще всего встречались сердечно-сосудистые заболевания: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и атеросклероз. Также врачи диагностировали крапивницу, хронический гастрит и панкреатит.

Как отметил губернатор края Дмитрий Демешин, качественная медицина должна быть доступна каждому жителю региона. И эта работа организована комплексно — вместе со строительством фельдшерско-акушерских пунктов и ремонтом больниц в труднодоступные районы направляют мобильные медицинские бригады.

«Эти пять месяцев в крае работали 13 бригад и еще 14 передвижных комплексов. Медики выезжали в Бикинский и Солнечный округа, Вяземский, Ванинский, Хабаровский, Амурский, Нанайский, Ульчский районы и район имени Лазо. Медики выполнили 365 выездов в отдаленные районы края и осмотрели почти 35 тысяч пациентов. Это говорит о том, что развитие мобильной медицины для Хабаровского края — одно из важнейших направлений в здравоохранении», — подчеркнул Демешин.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.