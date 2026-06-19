Врачи теплохода «Здоровье» обследовали более 890 жителей Хабаровского края

Более 890 жителей отдаленных районов Хабаровского края получили помощь врачей теплохода «Здоровье» за 15 дней рейса, организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На борту работает мобильная бригада территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре из 19 узких специалистов, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Бригада уже посетила 15 населенных пунктов, расположенных на реке Амур. Врачи приняли 892 пациента, 338 из которых — дети. В результате проведенных осмотров медики диагностировали около 4 тыс. заболеваний. Среди всех выявленных патологий чаще всего встречались сердечно-сосудистые заболевания: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и атеросклероз. Также врачи диагностировали крапивницу, хронический гастрит и панкреатит.
Как отметил губернатор края Дмитрий Демешин, качественная медицина должна быть доступна каждому жителю региона. И эта работа организована комплексно — вместе со строительством фельдшерско-акушерских пунктов и ремонтом больниц в труднодоступные районы направляют мобильные медицинские бригады.
«Эти пять месяцев в крае работали 13 бригад и еще 14 передвижных комплексов. Медики выезжали в Бикинский и Солнечный округа, Вяземский, Ванинский, Хабаровский, Амурский, Нанайский, Ульчский районы и район имени Лазо. Медики выполнили 365 выездов в отдаленные районы края и осмотрели почти 35 тысяч пациентов. Это говорит о том, что развитие мобильной медицины для Хабаровского края — одно из важнейших направлений в здравоохранении», — подчеркнул Демешин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.