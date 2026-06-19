Врачи теплохода «Здоровье» обследовали более 890 жителей Хабаровского края

«Эти пять месяцев в крае работали 13 бригад и еще 14 передвижных комплексов. Медики выезжали в Бикинский и Солнечный округа, Вяземский, Ванинский, Хабаровский, Амурский, Нанайский, Ульчский районы и район имени Лазо. Медики выполнили 365 выездов в отдаленные районы края и осмотрели почти 35 тысяч пациентов. Это говорит о том, что развитие мобильной медицины для Хабаровского края — одно из важнейших направлений в здравоохранении», — подчеркнул Демешин.