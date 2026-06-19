В Уфе по нацпроекту отремонтируют 16 общеобразовательных учреждений

В школе № 127 готовность составляет более 70%. Выполнены заливка стяжки на кровле и подготовка основания, устройство фасада, полов на третьем этаже и в столовой. Всего на ремонт выделено более 119 млн рублей. Кроме того, учреждение участвует в Программе поддержки местных инициатив по благоустройству баскетбольной площадки.