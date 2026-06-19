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Нижегородские НКО получили более 100 млн рублей на социальные проекты

42 инициативы из региона стали победителями второго конкурса Фонда президентских грантов 2026 года.

42 инициативы из Нижегородской области стали победителями второго конкурса Фонда президентских грантов 2026 года и получат грантовую поддержку на общую сумму свыше 100 млн рублей. Регион вошел в пятерку лидеров по количеству поддержанных заявок. Помимо Нижегородской области, в число регионов-лидеров вошли Санкт-Петербург, Самарская, Челябинская и Свердловская области.

«Нижегородские некоммерческие организации стали более уверенными, грамотно оформляют свои идеи и успешно конкурируют на федеральном уровне. Мы рады, что выстроенная в Нижегородской области система взаимодействия с НКО дает такие результаты. Также помимо федеральной грантовой поддержки, в регионе действуют и собственные механизмы финансирования НКО. Поздравляю всех победителей и желаю им достойно реализовать задуманное, а мы со своей стороны готовы оказать содействие», — сказал первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Всего по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году получат поддержку 1426 российских НКО на сумму 4,3 млрд рублей.

Реализация инициатив начнется уже в июле этого года. В Нижегородской области средства будут направлены на решение широкого спектра социальных задач. Среди проектов-победителей — программы помощи родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, поддержка воспитанников детских домов, коммуникативные тренинги для подростков, развитие сурдохоккея, социальная реинтеграция ветеранов СВО, системы наставничества «серебряных волонтеров» и другие.

Наибольшее число проектов-победителей сконцентрировано в трех ключевых тематических направлениях: социальное обслуживание и защита граждан (11 проектов); охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни (10 проектов); наука, образование и просвещение (5 проектов).

Подробное описание каждого из 42 проектов размещено в открытом доступе на официальном сайте оператора конкурса: президентскиегранты.рф.

С 1 сентября начнется приём заявок на первый конкурс 2027 года.

Справка.

Фонд президентских грантов является единым оператором государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций в Российской Федерации с 2017 года. Фонд на конкурсной основе выделяет гранты президента Российской Федерации на реализацию социально значимых проектов некоммерческих организаций и способствует развитию сектора таких организаций, благотворительности, добровольчества, в том числе через софинансирование поддержки общественных инициатив, оказываемой исполнительными органами субъектов Российской Федерации (региональными операторами).