Нижегородские НКО получили более 100 млн рублей на социальные проекты

«Нижегородские некоммерческие организации стали более уверенными, грамотно оформляют свои идеи и успешно конкурируют на федеральном уровне. Мы рады, что выстроенная в Нижегородской области система взаимодействия с НКО дает такие результаты. Также помимо федеральной грантовой поддержки, в регионе действуют и собственные механизмы финансирования НКО. Поздравляю всех победителей и желаю им достойно реализовать задуманное, а мы со своей стороны готовы оказать содействие», — сказал первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.