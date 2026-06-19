В Подмосковье объекты благоустройства выбрали свыше 670 тысяч человек

В число победителей вошли дворы, скверы и набережные. Например, в Красногорске лидером стал сквер «Красный Мишка», за него проголосовали около 9 тыс. человек. В городском округе Солнечногорск победил сквер «Долголетие» в Андреевке, набрав более 12 тыс. голосов. На участке у дома № 21 обустроят прогулочные аллеи, скамьи с навесами, цветники и установят светодиодное освещение.