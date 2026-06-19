В Подмосковье объекты благоустройства выбрали свыше 670 тысяч человек

Свыше 670 тыс. жителей Московской области приняли участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства, которое проходило с 21 апреля по 12 июня по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
В число победителей вошли дворы, скверы и набережные. Например, в Красногорске лидером стал сквер «Красный Мишка», за него проголосовали около 9 тыс. человек. В городском округе Солнечногорск победил сквер «Долголетие» в Андреевке, набрав более 12 тыс. голосов. На участке у дома № 21 обустроят прогулочные аллеи, скамьи с навесами, цветники и установят светодиодное освещение.
Для тех, кому было удобнее голосовать офлайн, работали пункты в МФЦ и специальные площадки. Людям помогали более 4 тыс. волонтеров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.