В Пермском крае почти втрое увеличилось число миллиардеров

В Пермском крае за последний год заметно выросло количество людей с доходами более 1 млрд рублей. По итогам 2025 года такие суммы в налоговых декларациях указали 35 жителей региона. Среди них 27 мужчин и 8 женщин. Об этом пишет «Business Class».