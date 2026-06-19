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Под Самарой демонтировали незаконный шлагбаум возле Алексеевских озер

Проезд к Алексеевским озерам под Самарой восстановили.

Источник: прокуратура Самарской области

В Самарской области прокуратура обратила внимание на публикации об установке шлагбаума на дороге к Алексеевским озерам в Волжском районе. Ранее «КП-Самара» писала, что местным жителям приходилось платить за то, чтобы попасть на водоемы, к которым они раньше проезжали свободно.

«Установлено, что частное лицо с 2020 года арендует земельный участок размером 1 839 842 квадратных метров», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Арендатор установил шлагбаум на участке и перекрыл проезд к водоемам. Ему внесли представление, после чего шлагбаум он демонтировал. Проезд восстановили, но прокуратура продолжит контролировать ситуацию. По этому факту заведено уголовное дело о самоуправстве.