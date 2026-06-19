Под Самарой демонтировали незаконный шлагбаум возле Алексеевских озер

В Самарской области прокуратура обратила внимание на публикации об установке шлагбаума на дороге к Алексеевским озерам в Волжском районе. Ранее «КП-Самара» писала, что местным жителям приходилось платить за то, чтобы попасть на водоемы, к которым они раньше проезжали свободно.