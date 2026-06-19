Что происходит в день летнего солнцестояния с научной и культурной точек зрения

В Швеции праздник середины лета называется Мидсоммар, его символом считается мировое древо. В этот день отмечают разгар плодородного сезона, так как уже в сентябре в стране снова начнутся холодные дни. На середину поляны или холма ставили высокий шест и украшали его цветами. Дети водили хороводы, пока взрослые устраивали застолья. На праздничном столе можно было увидеть различные виды маринованной сельди, отварной картофель с укропом, сметаной и луком. После него подавали горячее — лосось или ребрышки. Праздник считался особенно успешным, если на поляну спускался густой туман.