Полпред и губернатор встретились с участниками программы «Герои земли Воронежской»

Участники программы рассказали Игорю Щеголеву и Александру Гусеву о своих проектах и стажировках. Начальник отдела охраны труда КУ ВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» Игорь Лысенко предложил учитывать трудоустройство участников СВО при оценке предприятий в ЭКГ-рейтинге. Полпред поддержал эту идею и отметил, что Воронежская область активно использует ЭКГ-рейтинг, в том числе в подходах к региональным и муниципальным закупкам. По его словам, важно также выстраивать взаимодействие с работодателями и службами занятости.