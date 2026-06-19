Полпред и губернатор встретились с участниками программы «Герои земли Воронежской»

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Воронежской области Александр Гусев встретились с участниками региональной программы «Герои земли Воронежской».
Заявки на участие в ней подали 412 бойцов. Экспертно-общественный совет отобрал для обучения 20 участников и ветеранов специальной военной операции. Еще 25 человек, которые сейчас находятся в зоне СВО, включены в резерв.
Программа включает четыре очных модуля: государственная политика и система госуправления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления. После каждого модуля участники проходят экзамены и тестирование, а затем стажируются в органах власти, муниципалитетах и подведомственных учреждениях.
Обучение построено в интерактивном формате. В него входят деловые и имитационные игры, тренинги, управленческие мастерские, групповая и проектная работа, выездные занятия на предприятиях, а также культурные и спортивные мероприятия. За каждым участником закреплен наставник из числа опытных руководителей.
Участники программы рассказали Игорю Щеголеву и Александру Гусеву о своих проектах и стажировках. Начальник отдела охраны труда КУ ВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» Игорь Лысенко предложил учитывать трудоустройство участников СВО при оценке предприятий в ЭКГ-рейтинге. Полпред поддержал эту идею и отметил, что Воронежская область активно использует ЭКГ-рейтинг, в том числе в подходах к региональным и муниципальным закупкам. По его словам, важно также выстраивать взаимодействие с работодателями и службами занятости.
Председатель Воронежской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Игорь Бурашников предложил проект по трудоустройству ветеранов СВО в сфере образования. Он отметил, что среди участников боевых действий есть люди с высшим, в том числе педагогическим, образованием.
Военный пенсионер Вячеслав Левин назвал программу важным этапом адаптации к гражданской жизни. В ответ на его вопрос Щеголев подчеркнул, что для военных, прошедших боевые действия, возвращение к гражданской работе часто требует серьезной перестройки. Полпред отметил, что программа помогает участникам сохранять командные связи и обмениваться опытом.