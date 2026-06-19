Видео уничтожения немецкой авиабомбы показали в Волгограде

В МЧС также опубликовали видео процесса уничтожения опасной находки. На кадрах видно, как специалисты готовят бомбу к подрыву, а затем происходит мощный взрыв. Напоминаем, что при обнаружении подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, нельзя трогать их самостоятельно. Нужно немедленно сообщить о находке в экстренные службы.