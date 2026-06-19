Видео уничтожения немецкой авиабомбы показали в Волгограде

На место сразу прибыл пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России. Специалисты определили, что это немецкая авиабомба весом 50 килограммов. Саперы вывезли снаряд в безопасное место и уничтожили его путем подрыва. Все меры безопасности соблюдали строго.
В МЧС также опубликовали видео процесса уничтожения опасной находки. На кадрах видно, как специалисты готовят бомбу к подрыву, а затем происходит мощный взрыв. Напоминаем, что при обнаружении подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, нельзя трогать их самостоятельно. Нужно немедленно сообщить о находке в экстренные службы.
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