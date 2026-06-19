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Видео уничтожения немецкой авиабомбы показали в Волгограде

Опасную находку времен войны обезвредили в Дзержинском районе города.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде саперы МЧС обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Опасный снаряд нашли строители во время земляных работ в Дзержинском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МЧС по региону.

На место сразу прибыл пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России. Специалисты определили, что это немецкая авиабомба весом 50 килограммов. Саперы вывезли снаряд в безопасное место и уничтожили его путем подрыва. Все меры безопасности соблюдали строго.

В МЧС также опубликовали видео процесса уничтожения опасной находки. На кадрах видно, как специалисты готовят бомбу к подрыву, а затем происходит мощный взрыв. Напоминаем, что при обнаружении подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, нельзя трогать их самостоятельно. Нужно немедленно сообщить о находке в экстренные службы.

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