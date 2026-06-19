Для очистных сооружений в Тамбове вновь ищут подрядчика после проверки ФАС

Поиск подрядчика объявлен вновь в связи с отменой протокола рассмотрения и оценки заявок по жалобе контрольного органа. Комиссия ФАС России, организовавшая внеплановую проверку на основании обращения ООО «БСК», признала нарушения в действиях заказчика. В частности, в порядке оценки заявок не учтено правопреемство по исполненным договорам, а также незаконно установлены дополнительные требования к участникам как к подрядчикам работ на линейном объекте, хотя очистные сооружения не являются таковым. Заказчику выдано предписание об устранении нарушений, материалы дела переданы для решения вопроса о возбуждении административного дела. При этом остальные доводы заявителя (отсутствие суммы оплаты на 2028 год и требования о членстве в СРО) не подтвердились. Заявки по новому этапу принимаются до 30 июня, итоги планируется подвести 3 июля.