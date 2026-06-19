Детективы, триллеры и песни про пап: что предпочитают нижегородцы ко Дню отца

Среди кинофильмов нижегородцы отдают предпочтение детективам и триллерам. Самой популярной картиной стал напряжённый триллер «Резервация» (18+) Алексея Андрианова об отце, который любой ценой пытается спасти свою семью из аномальной зоны. На втором месте — французский триллер «Стервятники» (18+) про журналиста и его дочь, ставших напарниками в расследовании. Замыкает тройку детектив «Переговорщик» (16+) о гениальном психологе, который ищет общий язык и с преступниками, и с собственным сыном. В пятёрку также вошли комедия «Быть» (16+) о рэпере, перенёсшемся из 2023 года в 1993-й, где он встречает молодых родителей, и детектив «Потерянные» (16+) про отца и сына, работающих в одном отделе полиции.