Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе начали штрафовать нарушителей на электросамокатах

В штате кикшеринга появились «штраферы».

Источник: Комсомольская правда

На заседании Межведомственной городской комиссии по безопасности дорожного движения в Уфе операционный управляющий сервиса «Самокаты Яндекс GO» Константин Хлопов сообщил, что в штате компании появилась новая должность — «штраферы», сотрудники которой уже провели рейды в Сипайлово и Черниковке.

По его словам, с введением этой практики количество нарушений правил пользования электросамокатами в городе заметно сократилось, причем чаще всего нарушения фиксировали у малолетних и несовершеннолетних пользователей.

Хлопов отметил, что визуально снижение нарушений уже видно, и компания планирует продолжить работу в этом направлении для повышения безопасности дорожного движения.