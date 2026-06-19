В Нижегородской области назвали безопасные для купания места

Роспотребнадзор опубликовал итоги лабораторных исследований воды в водоёмах — в ряде мест купание разрешено. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Нижнем Новгороде безопасными признаны такие локации:
в Автозаводском районе — озеро ПКиО 2‑й очереди на проспекте Молодёжном;
в Канавинском районе — озеро Больничное;
в Ленинском районе — озеро Силикатное (оба пляжа);
в Сормовском районе — озеро Светлоярское (оба пляжа), озеро Лунское и озеро Пестичное.
Также соответствуют нормам водоёмы в других населённых пунктах региона:
Арзамас — пруд «408 км» и река Тёша;
Богородск — озеро «у Крутой горы»;
городской округ город Бор — озеро Юрасовское;
Выкса — верхний пруд (все три пляжа);
Городец — река Белая;
Дзержинск — озеро Святое в посёлке Пушкино;
Семёнов — река Санохта и озеро Верхнее.
Ранее сообщалось, что в водоёмах Нижегородской области, в том числе в официально оборудованых для купания, активизировались черви церкарии.