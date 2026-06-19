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В Нижегородской области назвали безопасные для купания места

Безопасными для купания признали 11 водоемов.

Роспотребнадзор опубликовал итоги лабораторных исследований воды в водоёмах — в ряде мест купание разрешено. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Нижнем Новгороде безопасными признаны такие локации:

в Автозаводском районе — озеро ПКиО 2‑й очереди на проспекте Молодёжном;

в Канавинском районе — озеро Больничное;

в Ленинском районе — озеро Силикатное (оба пляжа);

в Сормовском районе — озеро Светлоярское (оба пляжа), озеро Лунское и озеро Пестичное.

Также соответствуют нормам водоёмы в других населённых пунктах региона:

Арзамас — пруд «408 км» и река Тёша;

Богородск — озеро «у Крутой горы»;

городской округ город Бор — озеро Юрасовское;

Выкса — верхний пруд (все три пляжа);

Городец — река Белая;

Дзержинск — озеро Святое в посёлке Пушкино;

Семёнов — река Санохта и озеро Верхнее.

Ранее сообщалось, что в водоёмах Нижегородской области, в том числе в официально оборудованых для купания, активизировались черви церкарии.

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