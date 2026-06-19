Победители «БумБатла» посетили комплекс по переработке отходов «Волхонка»

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета, победившие в шестом сезоне Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» от нацпроекта «Экологическое благополучие», посетили комплекс по переработке отходов «Волхонка». Об этом сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
«Наш объект мощностью 600 тысяч тонн в год позволяет обработать треть отходов, которое произвело население Санкт-Петербурга. На комплекс поступают как смешанные, так и раздельно собранные отходы, которые проходят несколько этапов глубокой сортировки. На предприятии используют современные технологии: барабанные сепараторы помогают разделять отходы по размеру. С помощью воздушной и баллистической сепарации из общего потока извлекают вторичные ресурсы, которым потом можно дать новую жизнь», — рассказала технолог Невского экологического оператора Анастасия Корягина.
Студенты СПбГУ узнали, как организованы процессы сортировки и извлечения ресурсов из мусора, а также проследили путь отходов от поступления на предприятие до дальнейшей переработки. Экскурсия на КПО «Волхонка» позволила учащимся увидеть, как реализуются на практике принципы экономики замкнутого цикла.
«Я руковожу отделом раздельного сбора отходов студенческого экологического комитета нашего университета, поэтому участие в “БумБатле” стало для нас вполне закономерным. Мы собрали большое количество макулатуры и вошли в число победителей. Я убежден, что сдавать макулатуру и другие виды вторсырья на переработку очень важно. Такие инициативы помогают повышать экологическую культуру и вовлекают людей в сохранение окружающей среды. Лично я уже давно сортирую отходы, отдельно собираю пластик, стекло и алюминий, сдаю батарейки и крышечки от бутылок в экоцентры, откуда вторсырье отправляется на переработку. Мне кажется, что ответственное отношение к ресурсам начинается с простого принципа — потреблять осознанно и не брать больше, чем действительно необходимо», — отметил студент СПБГУ Юрий Головин.
Чтобы присоединиться ко Всероссийской акции «БумБатл», нужно собрать макулатуру, сдать ее в любой удобный пункт приема, зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф и загрузить акт сдачи вторсырья в личный кабинет. Участниками «БумБатла» могут стать все желающие — от воспитанников детских садов до представителей бизнеса и некоммерческих организаций.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.