Победители «БумБатла» посетили комплекс по переработке отходов «Волхонка»

«Я руковожу отделом раздельного сбора отходов студенческого экологического комитета нашего университета, поэтому участие в “БумБатле” стало для нас вполне закономерным. Мы собрали большое количество макулатуры и вошли в число победителей. Я убежден, что сдавать макулатуру и другие виды вторсырья на переработку очень важно. Такие инициативы помогают повышать экологическую культуру и вовлекают людей в сохранение окружающей среды. Лично я уже давно сортирую отходы, отдельно собираю пластик, стекло и алюминий, сдаю батарейки и крышечки от бутылок в экоцентры, откуда вторсырье отправляется на переработку. Мне кажется, что ответственное отношение к ресурсам начинается с простого принципа — потреблять осознанно и не брать больше, чем действительно необходимо», — отметил студент СПБГУ Юрий Головин.