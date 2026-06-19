«Алло, Антон, ты где?»: истории трёх калининградок, отдавших сердце и кошелёк 33-летнему аферисту с сайта знакомств

«Бывало, что мы несколько суток не виделись, потому что он приезжал — мы ещё спали, он уезжал — мы ещё спали. Потом он перестал приходить ночевать, потому что у него ночные объекты и всё на свете. Ну, я так понимаю, эти ночные объекты — это уже девочкины адреса, — вспоминает собеседница “Клопс”. — Не брал трубки, якобы он не слышит. А мне с маленькими детьми бегать за ним по городу и искать — такое себе».