Азовские дельфины остались без еды из-за осолонения моря

Из-за роста солености воды в Азовском море сокращается численность бычков — основной пищи этих млекопитающих. Кроме того, азовки массово гибнут в браконьерских сетях и ледяных ловушках. Только в феврале 2026 года во льдах погибли три особи. Чтобы спасти популяцию, эксперт предложил обязать рыбаков вести учет каждого случая гибели дельфинов в сетях, как это было в 1970-е годы. Азовка занесена в Красную книгу России.