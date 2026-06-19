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Азовские дельфины остались без еды из-за осолонения моря

Об этом на научном конгрессе в Ростове рассказал кандидат биологических наук ЮНЦ РАН Андрей Кондаков.

Об этом на научном конгрессе в Ростове рассказал кандидат биологических наук ЮНЦ РАН Андрей Кондаков.

Из-за роста солености воды в Азовском море сокращается численность бычков — основной пищи этих млекопитающих. Кроме того, азовки массово гибнут в браконьерских сетях и ледяных ловушках. Только в феврале 2026 года во льдах погибли три особи. Чтобы спасти популяцию, эксперт предложил обязать рыбаков вести учет каждого случая гибели дельфинов в сетях, как это было в 1970-е годы. Азовка занесена в Красную книгу России.