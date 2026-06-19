«Если мне не отвечают день, я удаляю сообщение»: россиянка рассказала об онлайн-привычке, которая восхитила одних и разозлила других

«Если я напишу “отвечу позже”, то стопроцентно забуду про это сообщение. Потому что если у меня нет уведомлений, то я ни в какие соцсети не захожу. Так что если у меня висит сообщение как продолжение простого диалога, то я могу не читать его неделями, а потом просто продолжить разговор с того же места. Кому надо срочно, тот позвонит или напишет: “Ответь вот прям сейчас, дело государственной важности”. Потому что, внезапно, у меня есть жизнь помимо телефона».