«Если мне не отвечают день, я удаляю сообщение»: россиянка рассказала об онлайн-привычке, которая восхитила одних и разозлила других

О чем рассказала пользовательница соцсети
Пользовательница Threads (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией) «Галя, у нас отмена!?» (@by_galina_pr) поделилась своей привычкой, которая разделила пользователей на два лагеря. Так, она рассказала, что удаляет свои сообщения, если собеседник долго не включается в диалог.
«Я не верю, что человек может часами не брать в руки телефон. И если он видит сообщение, но не может написать что-то типа “я занят, напишу позже”, значит для него это сообщение не важно», — призналась девушка. Она добавила, что когда пишет собеседнику, это значит, что она хочет пообщаться в конкретный момент, а не когда-то потом. «И если я вижу, что человеку это не важно, то нет смысла продолжать. Можете закидать меня тапками», — резюмировала Галина.
Позже она уточнила свою позицию: «Я удаляю свое сообщение. Из своего диалога. Я не звоню в дверь с обвинениями, не пишу “ты обязан ответить”, не ставлю ультиматум. Я просто забираю свой текст обратно. Это мое право, а не преступление. Но почему-то именно это бесит людей сильнее всего. Почему? Потому что они хотят играть по своим правилам, а мои им мешают. У них правило: “Я могу не отвечать сутки, двое, неделю — и это нормально. А ты должна терпеть и понимать”».
Ее пост вызвал небывалый отклик у подписчиков — его просмотрели почти 100 тысяч раз, а комментарии оставили более 900 человек.
И оказалось, что в вопросе отношения к онлайн-общению пользователи относятся к двум разным типам. Одни считают, что коммуникация в мессенджерах по умолчанию асинхронна: люди не должны быть на связи 24/7, поэтому как отправитель может написать в любое время, так и получатель — прочитать и ответить тогда, когда удобно ему.
Другие же обращают внимание на различия между рабочей и личной перепиской: если в первом случае нормально оставить сообщение непрочитанным, если оно неактуально, или ответить с большой задержкой, то во втором такое общение идет вразрез с тем, что обычно понимают под близкими отношениями.
Собрали аргументы как среди тех, кто поддержал точку зрения топикстартера, так и тех, кто ее раскритиковал.
Что думают о такой практике в переписке комментаторы
Против
«Да, все срочно должны включиться в диалог именно тогда, когда это нужно вам. Но мир не крутится вокруг вас, ситуации бывают разные. Может, там что-то срочное, требующее внимания на все 100 процентов, может, проблемы с интернетом, а может, банально человек в депрессии и нет энергии сейчас. Потом эта энергия появится и он ответит. и еще куча всего. Но это не значит, что человеку не важна коммуникация с вами».
«Если я увижу, что кто-то удалил сообщение, я спрошу почему. И если услышу ответ вроде вашего, то общение прекратится, потому что это детская клиника. Вы взрослый человек, ваши обиды никому не нужны. И хотел бы я посмотреть, как вы удаляете сообщение по работе руководителю или когда ответ вам реально нужен».
«Я тот человек, который может не отвечать на сообщения, когда у него нет ресурса на общение. Если собеседник обижается на то, что я не хочу общаться из-под палки, то он эгоцентричный слишком. А еще бывает, прикиньте, когда реально невозможно ответить, что ты занят, потому что занятость — это когда ты в процессе целиком. И телефон на беззвучный».
«Вы описываете не проблему другого человека, а собственную неспособность выдерживать неопределенность. Когда взрослый человек начинает требовать ответа в удобные для себя сроки, он пытается контролировать не ситуацию, а собственную тревогу через других людей. Попробуйте провести эксперимент: написать сообщение и не ждать ответа через час, два или даже день. Вы обнаружите, сколько жизненной энергии уходит на постоянный контроль того, что находится вне зоны вашего влияния».
«Ну значит на ваше сообщение можно было и не тратить время. Я часто отвечаю на сообщения с опозданием и не читаю их, чтобы не забыть потом ответить, пусть висят уведомления. Но сейчас мне неудобно или я занят и не хочу отвлекаться. Какой-то синдром главного героя. Если мне надо, я еще и напомню несколько раз, а не обиженку включу. У всех свои дела».
«Я тот человек, который не требует от людей немедленого ответа. Если человеку неудобно, он может ответить позже, тогда, когда будет удобно. Если он ответит, когда мне уже ненужно, я об этом прямо скажу — и потому мне не нужно удалять сообщение. Если мы не совпадаем в своих ценностях и взглядах, мы можем об этом поговорить и разойтись без всяких недосказанностей и обид. Люди не обязаны соответствовать нашим ожиданиям».
«Ну так это нормально, что человек не бежит сломя голову отвечать на каждое сообщение от всех подряд. Близкие отношения возможны максимум с 10 людьми, для некоторых это пять человек. Все остальное — это знакомые и приятели. У человека очень узкий фокус внимания, и быть постоянно в контакте со всеми невозможно. Только если вы не псих. Просто примите тот факт, что вы не пуп Земли для, как минимум, остальных восьми миллиардов человек».
«Если я напишу “отвечу позже”, то стопроцентно забуду про это сообщение. Потому что если у меня нет уведомлений, то я ни в какие соцсети не захожу. Так что если у меня висит сообщение как продолжение простого диалога, то я могу не читать его неделями, а потом просто продолжить разговор с того же места. Кому надо срочно, тот позвонит или напишет: “Ответь вот прям сейчас, дело государственной важности”. Потому что, внезапно, у меня есть жизнь помимо телефона».
За
«Я мыслю также. Вы все правильно говорите. Многие неправильно поняли ваш пост. Речь ведь не идет о молниеносном ответе на сообщения или когда человек уехал в отпуск, лежит в больнице и еще какие-то обстоятельства. Речь идет о регулярном пренебрежении к вашим сообщениям. Вот такие звоночки надо мысленно для себя отслеживать и делать выводы».
«Сколько белопальтовых круглосуточно занятых людей. Даже перед сном не берут телефон в руки, сразу вырубает. Бедняги. Полностью понимаю и поддерживаю. Если человек не заходит в сеть, я могу это понять, может, с кайфом в лесу сидит, но если заходит… Удалять не буду, но его обязательно прокляну и наведу порчу».
«Согласен в одном — когда человек хочет общаться, это обычно чувствуется. Но у всех разный ритм жизни. Иногда молчание — не про безразличие, а просто про занятость. Главное смотреть не на одно сообщение, а на отношение в целом».
«Нормальная тема. Несколько часов вполне можно не отвечать, но если прошли сутки, то и удаляйте с чистой совестью, значит вы не нужны человеку, а следовательно и вам такое не надо».
«Тут половина даже не поняли, что говорят не про депрессивных осликов Иа, которые не могут сразу ответить и пьют в это время антидепрессанты, а про друзей и людей, с которыми общаешься постоянно. У меня лучшая подруга в России. Мы трындим днями напролет, пока я встала и она не ушла спать — мы болтаем, притом у меня младенец еще. Но иногда она, пока я сплю, может накатать кучу сообщений».
«Мной так подруга манипулировала годами, прикрываясь психическими проблемами и отсутствием ресурсов, хотя параллельно я видела, как она оставляет комментарии людям, которым она безразлична. Также она сидела втихую в Instagram (запрещенная в России экстремистская организация), но почему-то до сих пор не подписана на меня, хотя, по ее словам, “наша дружба только хорошеет с годами, как вино”, где суть дружбы — это “пообщаться раз в полгода”, сохранив былой интерес».
«Я согласна с автором. Я думаю, имелось в виду общение с каким-то близким человеком, мужчиной, например. Если мне подруга не отвечает неделю — мне окей. Если это человек, который имел в мою сторону романтические наклонности, потом пропадет на день и скажет: “Я был занят, уснул, друзья позвали, не могу ответить” — и был онлайн — для меня этот человек умрет».
«Я удаляю. Чаще всего, когда сообщение больше неактуально. Пример: я прямо сейчас решаю, купить один или два блеска — и подруге тоже. Пишу ей — она не отвечает. Я принимаю решение и покупаю, например, только себе, сообщение удалю. Неактуальный больше вопрос. Или: был интенсивный разговор, кинута шутка, и после человек не читает. Шутка протухает. Я могу удалить. Или эмоциональное сообщение, полное гнева, или нежности, или радости, тоже “протухает”».
«Я вас поддерживаю. Если это какой-то посторонний человек, то пусть отвечает как отвечает. А если это подружка, которая отвечает “по настроению”, то без зазрения совести через несколько часов удаляю. Я уже не хочу обсуждать эту тему, у меня нет того настроения и тех эмоций. Обсуждать что-то протухшее уже не вижу смысла».
Кто прав в этом споре
Допустимо ли удалять сообщения, если «поезд ушел», каждый решает для себя, ведь все отношения индивидуальны и люди вправе самостоятельно выставить границы в общении. Тем не менее автор поста подняла очень важную тему, в которой хочется обратить внимание на несколько моментов.
Рабочая и личная переписка — разные вещи
Многие комментаторы посчитали, что автор поста говорит о всех переписках в принципе, и иронизировали по поводу удаления важных рабочих сообщений, на которые ответ поступает не мгновенно.
Однако, судя по контексту, речь все же идет об общении с людьми, с которыми есть близкие отношения.
В рабочей коммуникации, которая в наше время все чаще переносится из электронной почты в мессенджеры, правила коммуникации остаются прежними. Человек вправе не отвечать на «холодное» сообщение, если оно совсем неактуально, общаться только в рабочие часы (причем в зависимости от сферы деятельности они могут сильно отличаться), выпадать из коммуникации на время болезни или отпуска и так далее.
В личном общении правила не столь жесткие и зависят от гласных и негласных договоренностей между конкретными людьми. Так, близкие подруги, школьницы или студентки, могут переписываться 24/7, и исчезновение из диалога на сутки без уважительной причины будет не без оснований воспринято как личная обида. В то же время взрослые люди, обзаведшиеся работой и семьей, могут общаться значительно реже, и ответ даже через неделю не будет считан как нежелание поддерживать отношения.
Степень близости накладывает определенные обязательства
В любые отношения — романтические или дружеские — требуется вкладывать ресурсы, в том числе и временные. И если оба участника хотят продолжать оставаться близкими людьми, необходимо оставаться на связи.
Уровень погруженности в жизнь друг друга опять индивидуален: кому-то достаточно общаться раз, а неделю, а кто-то хочет быть на связи с дорогим человеком постоянно.
Тем не менее, в каждых отношениях есть определенная «точка невозврата», после которой вы превращаетесь просто в приятелей, и этот статус позволяет уже без зазрения совести несколько дней игнорировать человека без объяснений.
Вклад в общение должен быть равным
Как справедливо заметили некоторые комментаторы, есть люди, которые ставят свои потребности на первый план, но не учитывают потребности другого. Например, если они хотят общаться, вы должны ответить моментально, но если они «не в ресурсе», вы можете писать в пустоту неделями.
А собеседник должен подстраиваться под их ритм и не иметь собственных предпочтений.
Если вы замечаете, что эмоционально обслуживаете человека на другом конце провода, но, когда поддержка нужна вам, не получаете ничего, вероятно, вы столкнулись с энергетическим вампиром — и в этом случае допустимо не только удалять свои сообщения, которые остались без ответа, но и в принципе свести все общение на нет.
Удаление сообщений может иметь скрытый смысл
В некоторых случаях нетерпимость к тому, чтобы находиться в подвешенном состоянии, действительно, как обратили внимание другие пользователи, может быть признаком нарциссизма или страхом отвержения.
Например, вы что-то предлагаете или куда-то зовете, но не получаете моментальную реакцию, и чтобы не выглядеть «глупо», принимаете решение просто удалить сообщение, как будто его и не было.
Хотя на самом деле собеседник, скорее всего, не отвечал не из-за злого умысла, а просто потому что был занят другими делами. Если вы замечаете, что тяжело воспринимаете отказы (или то, что за них принимаете), имеет смысл обратиться к психологу.