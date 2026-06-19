Момент подрыва авиабомбы в Волгограде засняли на видео

В Волгограде показали процесс ликвидации авиабомбы времен ВОВ. Видеокадрами поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Напомним, авиабомба была обнаружена во время проведения земляных работ еще 11 июня в Дзержинском районе Волгограда на территории частного домовладения. Для ликвидации бомбы 17 июня в областной центр прибыл из Ростова пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России.
Специалисты МЧС аккуратно вывезли за пределы жилой застройки опасную находку, после чего обезвредили ее путем подрыва с соблюдением всех мер безопасности.
Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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