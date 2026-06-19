Пермячка спасла барана из реки Кама

В Перми местная жительница Анна вместе с дочерью Викторией спасла барана, который тонул в реке Каме. Они заметили тонущее животное, когда катались на сапбордах, сообщает Life.ru.
Баран отчаянно барахтался примерно в нескольких десятках метров от берега. Поначалу Анна и Виктория подумали, что это коза, но, подплыв ближе, поняли, что в беде оказался баран. Он постепенно уходил под воду и отдалялся от берега.
Не теряя времени, Анна подплыла к барану, сумела затащить его на сапборд и благополучно доставила на сушу. Как рассказали местные жители, причиной беды стало нападение агрессивной собаки: она ворвалась в загон и посеяла панику среди животных — в испуге баран и оказался в реке.
После спасения пострадавшего вернули хозяевам. По оценкам очевидцев, животное чувствует себя нормально.