Пермячка спасла барана из реки Кама

Не теряя времени, Анна подплыла к барану, сумела затащить его на сапборд и благополучно доставила на сушу. Как рассказали местные жители, причиной беды стало нападение агрессивной собаки: она ворвалась в загон и посеяла панику среди животных — в испуге баран и оказался в реке.