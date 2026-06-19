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В столице Черноземья состоится масштабный лыжероллерный фестиваль

Фестиваль объединит профессиональных атлетов и спортсменов-любителей всех возрастов.

Источник: АиФ Воронеж

В субботу, 4 июля, на базе спортивного комплекса «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство! Спорт! Воронеж!» (0+). Мероприятие пройдёт при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной Думы. Фестиваль объединит профессиональных атлетов и спортсменов-любителей всех возрастов.

— Это событие — подтверждение статуса Воронежа как одного из спортивных центров страны. Уверен, что фестиваль станет для атлетов одним из ключевых в календаре всероссийских соревнований, а для воронежцев — ярким семейным спортивным праздником, — подчеркнул губернатор Александр Гусев.

Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов пригласил всех воронежцев, особенно семьи с детьми, присоединиться к фестивалю:

— Для меня как куратора партийного проекта «Детский спорт» принципиально важно, чтобы наши мальчишки и девчонки видели перед собой перспективу и вдохновлялись примером настоящих чемпионов. Такие фестивали дают возможность попробовать свои силы, получить заряд энергии и почувствовать себя частью большого спортивного сообщества.

Вход на фестиваль свободный. Программа включает соревновательную часть, а также насыщенную развлекательную программу. Зрителей ждёт мастер-класс и автограф-сессия с участием звёзд отечественного лыжного спорта. Например, в Воронеж приедет трёхкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

С 16:00 и до закрытия фестиваля будут работать интерактивные площадки, включая ярмарку спорта, а также гастрономические зоны и фотозона для ярких снимков. Завершится спортивный праздник церемонией награждения и выступлением вокальной группы «Фермата».

Обращаем внимание гостей спортивного комплекса «Олимпик», что 4 июля с 14.00 до 22.00 выход на лыжероллерную асфальтированную трассу будет закрыт. Это необходимо для безопасности спортсменов и зрителей фестиваля. Организаторы предлагают всем желающим присоединиться к фестивалю в качестве зрителей.

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