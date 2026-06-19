Спрос на китайские авто с пробегом в Ростовской области вырос на 36,9%

Наибольший прирост спроса среди брендов зафиксирован у JAC — почти втрое, и Changan — вдвое. В пятерку лидеров по динамике также вошли FAW (92,6%), Great Wall (55,9%) и HAVAL (47,1%). Среди отдельных моделей сильнее всего спрос вырос на LIFAN X60 — вдвое, Changan UNI-K — на 87,6%, HAVAL F7x — на 78,8%, Chery Tiggo 7 Pro Max — на 47,9% и Geely Coolray — на 45%.