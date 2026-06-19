Материалы ФСБ опровергли версию нацистов о причинах войны против СССР

Также Шернер вспоминал, что в мае или июне 1941 года, после захвата Греции Германией, в Афинах Гиммлер открыто заявил, что вскоре предстоит большая война на Востоке, целью которой является вытеснение славян из восточного пространства и колонизация славянских земель немцами. При этом Гиммлер заявил о планах физического истребление русских в случае оказания ими сопротивления во время вторжения.