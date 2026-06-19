Материалы ФСБ опровергли версию нацистов о причинах войны против СССР

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Новые архивные документы ФСБ России полностью опровергают версию гитлеровцев о якобы упреждающем характере войны Германии против СССР, заявил историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.
В пятницу в Москве пошла презентация сборника «Нацизм. Документальные свидетельства преступлений», составленного на основе документов Центрального архива ФСБ России. Презентация прошла в преддверии 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. В России дата 22 июня — День памяти и скорби.
«Материалы сборника имеют интерпретации отдельных исторических событий в угоду политическим, идеологическим или социальным интересам», — подчеркнул Матвеев.
Первый же нарратив, который разоблачают материалы сборника, — это версия о якобы упреждающем характере войны Германии против СССР, которой придерживались гитлеровцы, отметил Матвеев.
Обвинение Советского Союза в подготовке нападения на Германию летом 1941 года впервые официально прозвучало в заявлении германского посла фон Шуленбурга советскому правительству, сделанном им утром 22 июня, и в меморандуме объявлении войны, врученном в тот же день советскому послу в Берлине, напомнил Матвеев. Эту же версию Гитлер повторил в своем обращении к немецкому народу 22 июня 1941 года, добавил историк.
«И об этом же в один голос заявили на допросе советским представителям после войны и главные нацистские преступники Геринг, Кейтель и Йодль», — сказал Матвеев.
В частности, в материалах нынешнего сборника имеются собственноручные показания генерала-фельдмаршала германской армии Фердинанда Шернера о планах нацистов в отношении СССР. Шернер рассказывал, как в ноябре 1939 получил возможность лично пообщаться с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, и тот заявил, что заключение договора о ненападении с СССР является лишь тактическим приемом, рассчитанным на выигрыш времени и на маскировку подготовки нападения на Советский Союз.
Как вспоминал Шернер, Гиммлер говорил, что война против СССР как источника продовольствия, руды и нефти является неизменной целью политики германского правительства и, в частности, Гитлера.
Также Шернер вспоминал, что в мае или июне 1941 года, после захвата Греции Германией, в Афинах Гиммлер открыто заявил, что вскоре предстоит большая война на Востоке, целью которой является вытеснение славян из восточного пространства и колонизация славянских земель немцами. При этом Гиммлер заявил о планах физического истребление русских в случае оказания ими сопротивления во время вторжения.
«О какой превентивной войне после этих слов может идти речь? Совершенно понятно, что изначально готовилась агрессивная война для захвата чужих территорий с их природными ресурсами», — сказал Матвеев.
А наличие заранее подготовленного плана «Ольденбург» как приложения к плану войны гитлеровской Германии против СССР (план «Барбаросса») об экономических задачах в подлежащих занятию восточных областях от Бреста до Баку обличают намерения нацистов как инициаторов агрессивной войны с головой, подчеркнул Матвеев.