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Иностранца будут судить за покушение на убийство знакомого в Калининграде

Прокуратура Московского района Калининграда направила в суд уголовное дело против 50-летнего иностранного гражданина. Его обвиняют в покушении на убийство 40-летнего знакомого. Инцидент произошёл 13 февраля 2026 года в квартире на улице Черниговской во время совместного распития алкоголя. По версии следствия, между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый схватил нож и нанёс…

Источник: Янтарный край

Прокуратура Московского района Калининграда направила в суд уголовное дело против 50-летнего иностранного гражданина. Его обвиняют в покушении на убийство 40-летнего знакомого. Инцидент произошёл 13 февраля 2026 года в квартире на улице Черниговской во время совместного распития алкоголя.

По версии следствия, между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый схватил нож и нанёс потерпевшему удар в область грудной клетки. Затем он продолжил замахиваться ножом, но его действия пресек другой мужчина, находившийся в квартире. Он же вызвал скорую помощь.

Пострадавшего вовремя доставили в больницу и спасли. Врачи квалифицировали травму как тяжкий вред здоровью.

Теперь обвиняемому грозит наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Максимальный срок — до 15 лет лишения свободы. Дело передано в Московский районный суд Калининграда.

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