Иностранца будут судить за покушение на убийство знакомого в Калининграде

Прокуратура Московского района Калининграда направила в суд уголовное дело против 50-летнего иностранного гражданина. Его обвиняют в покушении на убийство 40-летнего знакомого. Инцидент произошёл 13 февраля 2026 года в квартире на улице Черниговской во время совместного распития алкоголя. По версии следствия, между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый схватил нож и нанёс…