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Калининград попал в выпуск шоу о путешествиях

Ведущий попробовал себя в роли органиста и изучил рецепты марципанов.

Источник: Комсомольская правда

Калининград засветился в шоу о путешествиях «Кто куда». Наш город покажут в новом выпуске тревел-игры, в которой прежде показали Зеленоградск с его котиками. Как рассказали в пресс-службе канала ТНТ, ведущий Лео Канделаки на этот раз попробовал себя в роли органиста и изучил рецепты марципанов.

Знакомство с таким непростым инструментом, как орган, — самое необычное испытание для ведущего. Ему довелось вместе с органистом разучить композицию и исполнить ее на органе, который расположен в Кафедральном соборе на острове Канта.

«Органисты — это люди-машины!» — был впечатлен ведущий.

Также Лео оценил архитектуру города, пообщался с хомлином и приготовил знаменитые марципановые конфеты.

Выпуск «Кто куда» из Калининграда покажут 20 июня в 10:30 на ТНТ.

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