Калининград попал в выпуск шоу о путешествиях

Калининград засветился в шоу о путешествиях «Кто куда». Наш город покажут в новом выпуске тревел-игры, в которой прежде показали Зеленоградск с его котиками. Как рассказали в пресс-службе канала ТНТ, ведущий Лео Канделаки на этот раз попробовал себя в роли органиста и изучил рецепты марципанов.