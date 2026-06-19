В Кропоткине Краснодарского края открыли обновленный плавательный бассейн

Плавательный бассейн «Буревестник» открыли в Кропоткине Краснодарского края после капитального ремонта, проведенного в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
На территории спортивного объекта отремонтировали 50-метровую чашу шириной почти 20 метров и провели косметические работы. Площадь объекта составляет более 2,8 тыс. кв. м, а обновленный бассейн рассчитан на 8 дорожек для плавания.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.