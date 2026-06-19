Ростовские водители высказались о доступности бензина

Первые сообщения о перебоях и очередях на станциях в Ростове-на-Дону, Шахтах, Донецке, Каменске-Шахтинском и Миллерово стали появляться в пятницу, 12 июня. По прошествию недели жители городов стали не только отмечать «нули» на башнях АЗС, но и скачок цен на тех пунктах, где топливо еще оставалось. 19 июня в управлении федеральной антимонопольной службы России отметили, что региональным ведомствам необходимо «усилить контроль» за продажей бензина в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций. Особое внимание ФАС обратили на продажу топлива сельхозпроизводителям во время полевых работ.