Ростовские водители высказались о доступности бензина

В городах Ростовской области наблюдаются ситуативный перебои с топливом, а также очереди к автозаправочным станциям, выяснил «Ъ-Ростов», побывав на АЗС и пообщавшись с владельцами машин.
Как рассказали корреспонденту издания автомобилисты, дефицит наблюдается на протяжении двух недель. На некоторых АЗС не было 95-го бензина, на некоторых не было еще и 92-го бензина. Помимо этого, не было топлива в Батайске, в центре города и при въезде с Сальского кольца.
Автомобилисты также сообщают о росте цен несетевых автозаправочных станций. Так, на некоторых из них цены на марки АИ-95 достигали 94,8 ₽ за литр, АИ-92 — 89,7 ₽ за литр. Сетевые игроки рынка в то же время подняли цены незначительно — цены в разных районах города колеблются от 73 до 75 ₽
По словам владельцев машин, на станциях, где был бензин, наблюдалась очередь из восьми машин, растянувшиеся по времени до 40 минут. Помимо этого, несетевые заправки пользуются сложившейся ситуацией и завышают цены до 95 ₽ за литр АИ-95.
По словам замгубернатора Дона Игоря Сорокина, 8727791, ситуация с топливом остается стабильной, а ажиотаж вызван традиционным сезоном отпусков, в период которых Ростовская область становится транзитным регионом.
Первые сообщения о перебоях и очередях на станциях в Ростове-на-Дону, Шахтах, Донецке, Каменске-Шахтинском и Миллерово стали появляться в пятницу, 12 июня. По прошествию недели жители городов стали не только отмечать «нули» на башнях АЗС, но и скачок цен на тех пунктах, где топливо еще оставалось. 19 июня в управлении федеральной антимонопольной службы России отметили, что региональным ведомствам необходимо «усилить контроль» за продажей бензина в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций. Особое внимание ФАС обратили на продажу топлива сельхозпроизводителям во время полевых работ.