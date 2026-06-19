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ЦУР опроверг фейк о распоряжении продавать бензин только жителям Прикамья

Поддельный документ распространяют в Сети.

Центр управления регионом (ЦУР) Пермского края опроверг фейк о разрешении продавать на территории региона бензин только для заправки автомобилей, зарегистрированных в Прикамье.

По словам представителей ЦУРа, в Сети распространяется поддельное распоряжение губернатора Дмитрия Махонина «О введении временных ограничений на розничную продажу и отпуск нефтепродуктов». В тексте указано, что с 20 июня в Пермском крае бензин и дизельное топливо «в связи с необходимости обеспечения стабильного снабжения топливом приоритетных потребителей, а также в целях предотвращения ажиотажного спроса» будет разрешено продавать только для тех транспортных средств, которые зарегистрированы в Прикамье, то есть с номерными знаками 159 и 59. В список номеров автомобилей, в которые можно заливать топливо на заправках региона, также попал номер 81, принадлежащий ЛНР.

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края сообщили, что опубликованное распоряжение не является подлинным, а информация не соответствует действительности.

Представители ЦУРа Пермского края советуют жителям читать информацию только в официальных источниках.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что мемориальный заповедник «Пермь-36» опубликовал пост в соцсети «ВКонтакте», где опроверг обвинения в экстремизме.