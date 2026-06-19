ЦУР опроверг фейк о распоряжении продавать бензин только жителям Прикамья

По словам представителей ЦУРа, в Сети распространяется поддельное распоряжение губернатора Дмитрия Махонина «О введении временных ограничений на розничную продажу и отпуск нефтепродуктов». В тексте указано, что с 20 июня в Пермском крае бензин и дизельное топливо «в связи с необходимости обеспечения стабильного снабжения топливом приоритетных потребителей, а также в целях предотвращения ажиотажного спроса» будет разрешено продавать только для тех транспортных средств, которые зарегистрированы в Прикамье, то есть с номерными знаками 159 и 59. В список номеров автомобилей, в которые можно заливать топливо на заправках региона, также попал номер 81, принадлежащий ЛНР.