Минздрав: пострадавших при атаке БПЛА под Брянском ребенка и тренера прооперировали

Министр здравоохранения Александр Ходжаев 19 июня сообщил о состоянии прооперированных белорусов, которые пострадали при атаке БПЛА на автобус с детьми в Брянской области, пишет БелТА.
Глава Минздрава отметил, что состояние пациентов в раннем послеоперационном периоде врачи оценивают как стабильное. Так, он сказал, что в пятницу, 19 июня, мультидисциплинарная команда врачей, включавшая высококлассных специалистов по разным направлениям, провела операцию ребенку, госпитализированному в РНПЦ детской хирургии. Операция длилась почти пять часов.
— Ребенку на территории Беларуси оказывается максимально высокотехнологичная и высокопрофессиональная помощь, — подчеркнул министр здравоохранения.
И также рассказал, что в Главном военном медицинском клиническом центре № 432 Вооруженных сил Беларуси прооперировали пострадавшего тренера. Ходжаев сказал, что и состояние ребенка, и состояние взрослого в раннем послеоперационном периоде достаточно стабильное.
— Процесс лечения продолжается. Надеюсь, что послеоперационный период также будет протекать достаточно позитивно, — заключил Ходжаев.
К слову, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал почему пострадавших при атаке дрона будут лечить в Беларуси.
Здесь мы подробнее писали, что было известно о пострадавших при атаке БПЛА на белорусский автобус в Брянской области: ребенок на ИВЛ, состояние еще четверых детей, травмы живота и кисти у тренера юных футболистов.
Еще СК показал новое видео с места атаки беспилотника на автобус с белорусскими детьми под Брянском.