ОЖД временно поменяет «Ласточки» на Балтийском направлении на поезда категории «Стандарт»

Отмечается, что замена коснется четырех поездов: № 7223 Балтийский вокзал 15:40 — Калище 17:23, № 7230 Калище 17:49 — Балтийский вокзал 19:39, № 7189 Балтийский вокзал 20:10 — Ораниенбаум-1 21:04 и № 7184 Ораниенбаум-1 21:15 — Балтийский вокзал 22:14. В ОЖД подчеркнули, что эта мера позволяет сохранить действующее расписание и не отменять рейсы.