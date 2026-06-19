В Тверской области за 5 месяцев трудоустроили более 1,7 тыс. человек

Службы занятости Тверской области с января по май этого года помогли трудоустроить 1753 местных жителя, сообщили в аппарате правительства региона. Работа службы отвечает задачам нацпроекта «Кадры».
С начала года возможность временного трудоустройства на общественные работы получили 62 человека, а 315 безработных жителей Верхневолжья приступили к профобучению по направлению органов службы занятости. Кроме того, при региональной поддержке единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела получили 8 человек.
Отметим, всего на региональном рынке труда сейчас представлено около 23,3 тыс. вакансий от предприятий и организаций различных отраслей. Наибольшее количество вакансий представляют обрабатывающие производства региона — 4,9 тыс. предложений. В общей сложности более 5,2 тыс. вакансий заявлено в сфере образования, свыше 2,7 тыс. предложений — в здравоохранении и социальной сфере.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.