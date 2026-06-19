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В Тверской области за 5 месяцев трудоустроили более 1,7 тыс. человек

Всего в регионе представлено около 23,3 тысячи вакансий.

Источник: Национальные проекты России

Службы занятости Тверской области с января по май этого года помогли трудоустроить 1753 местных жителя, сообщили в аппарате правительства региона. Работа службы отвечает задачам нацпроекта «Кадры».

С начала года возможность временного трудоустройства на общественные работы получили 62 человека, а 315 безработных жителей Верхневолжья приступили к профобучению по направлению органов службы занятости. Кроме того, при региональной поддержке единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела получили 8 человек.

Отметим, всего на региональном рынке труда сейчас представлено около 23,3 тыс. вакансий от предприятий и организаций различных отраслей. Наибольшее количество вакансий представляют обрабатывающие производства региона — 4,9 тыс. предложений. В общей сложности более 5,2 тыс. вакансий заявлено в сфере образования, свыше 2,7 тыс. предложений — в здравоохранении и социальной сфере.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.