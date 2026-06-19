В Унинском округе Кировской области пройдет праздник национальных культур

Межрайонный праздник национальных культур «Гожня Уни тож» состоится 27 июня в Унинском муниципальном округе Кировской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций.
Гостями праздника станут жители Кирова, Кировской области и соседних районов Удмуртской Республики. На площадке фестиваля пройдут показы стилизованных национальных костюмов, концерт, ярмарка ремесел и конкурс национальной кухни. Также впервые в округе выступит народный самодеятельный коллектив «Вятка» — лауреат всероссийских и областных фестивалей. Для детей организуют площадку с народными играми.
«Подобные праздники позволяют глубже погрузиться в историю региона и подчеркнуть его вклад в развитие России. Мероприятие соответствует целям национального проекта “Туризм и гостеприимство”», — отметил директор регионального центра развития туризма Алексей Чепцов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.