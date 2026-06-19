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В Воронеже вручили Почетные грамоты ко Дню медработника

Почетные грамоты за добросовестный труд в системе здравоохранения получило 40 специалистов отрасли на торжественном мероприятии в Воронежской городской думе. Оно было приурочено ко дню медработника, который отмечается в третье воскресенье июня.

Источник: "Российская газета"

Почетные грамоты за добросовестный труд в системе здравоохранения получило 40 специалистов отрасли на торжественном мероприятии в Воронежской городской думе. Оно было приурочено ко дню медработника, который отмечается в третье воскресенье июня.

Награды врачам, медсестрам и административно-техническим работникам поликлиник и больниц вручили депутаты от всех пяти фракций, представленных в парламенте. Среди тех, кого поощрили благодарностями и денежными премиями, — главврачи и заведующие отделениями крупных стационаров Воронежа, хирурги и кардиологи, врачи общей практики и медсестры, кадровики и экономисты, кастелянша и специалист по связям с общественностью.

— Уже 16-й год подряд здесь чествуют наших медиков, благодаря их от лица жителей миллионного города, — отметила председатель постоянной комиссии по здравоохранению, главврач поликлиники № 3, руководитель фракции «Единая Россия» Юлия Попова. — Медики встречают человека при рождении и провожают в последний путь. Они рядом, когда нам больно, плохо, страшно. Медицина — это не профессия, это служение. Спасибо, дорогие коллеги!

Председатель городской думы, Герой России Андрей Дьяченко отметил, что врачи дарят пациентам заботу, дают надежду и помогают увереннее смотреть в будущее. Каждый день сталкиваясь с болезнями и горем, медики сохраняют доброту, милосердие и любовь к людям.

— Это дорогого стоит. Хочу пожелать вам того, чем вы так щедро делитесь: любви, поддержки, крепкого здоровья. Пусть в вашей работе будет меньше проблем и больше поводов для радости, — обратился он к награжденным.

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