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Дело калининградца о покушении на убийство приятеля отправили в суд

Поножовщина случилась на Черниговской улице.

Источник: Комсомольская правда

Суд рассмотрит дело о покушении на убийство жителя Калининграда. Мужчину едва не зарезали на улице Черниговской.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, инцидент случился 13 февраля в квартире многоквартирного дома. Горожанин выпивал с приятелем и во время ссоры напал на него с ножом. Оппонент получил удар лезвием в грудную клетку.

Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 40-летний потерпевший остался жив.

Впереди суд.

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