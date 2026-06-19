Дело калининградца о покушении на убийство приятеля отправили в суд

Суд рассмотрит дело о покушении на убийство жителя Калининграда. Мужчину едва не зарезали на улице Черниговской.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, инцидент случился 13 февраля в квартире многоквартирного дома. Горожанин выпивал с приятелем и во время ссоры напал на него с ножом. Оппонент получил удар лезвием в грудную клетку.
Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 40-летний потерпевший остался жив.
Впереди суд.
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