300 глиняных горшков и сотня тюков сена: Казань готова к Сабантую

Завтра, 20 июня, в Казани пройдет Сабантуй. Жители и гости города соберутся на трех основных площадках: в Березовой роще поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарке у озера Лебяжье. Пока город предвкушает торжество, на майданах завершается «генеральная репетиция» праздника. Организаторы подсчитали: для народных состязаний заготовлены 250 литров воды для забегов с коромыслами, свыше 300 глиняных горшков для битья и почти сотня тюков сена для аутентичных фотозон.
700 артистов на одной сцене и гастродеревня
Главной площадкой празднования станет поселок Мирный. Здесь, на центральном майдане, развернется театрализованное действие, раскрывающее «золотое наследие» татарского народа. Для него изготовили сотни единиц реквизита, большие декорационные полотна и радиоуправляемые платформы. В прологе задействовано 700 артистов, для которых сшили 1,5 тыс. костюмов, в дальнейшем они будут использоваться танцевальными коллективами города. Специально для шоу композитор Миляуша Хайруллина написала эксклюзивное музыкальное сопровождение. В течение месяца режиссеры, хореографы и постановщики работали над сценарием и музыкальным оформлением торжеств. На протяжении недели в футбольно-легкоатлетическом манеже проходили сводные репетиции масштабного театрализованного пролога.
Организаторы уже оборудовали зоны для традиционной борьбы корэш, армрестлинга, поднятия гирь и перетягивания каната. Для народных игр уже подготовлено 250 литров воды — именно столько понадобится для бега с коромыслом, а для создания атмосферной деревенской фотозоны привезли девять тюков сена.
Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, предусмотрены специальные локации. Впервые на Сабантуе появится гастрономическая деревня «Тәм. Каракуз». Гости смогут попробовать блюда из фермерских продуктов от лучших шеф-поваров.
Особое внимание уделили детям: их ждет «Детский Сабантуй» с собственными мастер-классами, танцами и музыкальной программой. Площадка «Татарское гостеприимство» станет идеальным местом для семейных фото, где можно будет прочувствовать быт и атмосферу татарского села. Специально для зоны подготовлено 9 тюков сена.
Прямо сейчас в Березовой роще кипит работа: рабочие завершают монтаж торговых рядов, оформляют фотозоны и наводят последние штрихи.
Особую атмосферу праздника создадут 11 аутентичных сельских подворий, где можно будет не просто увидеть татарские традиции, а стать их частью.
Гостей ждут народные песни и танцы, ремесленные мастерские, дегустации национальных блюд и интерактивные программы. На Арском подворье гостей встретят девушки с чак-чаком, актер в образе Габдуллы Тукая и фольклорные коллективы. Здесь можно будет своими руками приготовить татарские треугольники, русские калитки и марийскую выпечку.
На Кукморском подворье покажут, как из дерева рождаются национальные узоры и как вручную изготавливают знаменитые валенки, а на Зеленодольском научат готовить традиционные татарские блюда и познакомят с историей национального костюма.
Необычные впечатления обещает Рыбно-Слободское подворье, где гостей встретят хлебом-солью, предложат освоить кожаную мозаику и кружевоплетение, а также покажут живых стерлядей и африканских сомов. А на Лаишевском подворье можно будет попробовать ароматную уху по фирменному рецепту, послушать звучание редких татарских музыкальных инструментов и заглянуть на ярмарку народных промыслов.
Впервые на казанском Сабантуе появится и отдельная площадка молодежного Сабантуя. Организаторы возрождают старинную традицию знакомств: гостей ждут быстрые свидания, интерактивные зоны, тематические игры и встречи с популярными среди молодежи личностями.
Сабантуй на воде и столб для лазания высотой 21 метр
Активная подготовка идет и в Березовой роще поселка Дербышки. Здесь завершают монтаж главной сцены центрального майдана размером 22 на 10 метров и площадки для главного состязания Сабантуя — национальной борьбы корэш. Перед сценой уже оборудована специальная арена размером 14 на 14 метров, где развернутся самые зрелищные поединки батыров.
Последние штрихи приобретают фотозоны, декоративные арки и праздничное оформление территории. Уже установлен и традиционный столб для лазания высотой 21 метр — одно из самых ожидаемых испытаний для гостей праздника. Для народных забав организаторы также подготовили 300 глиняных горшков, которые станут главным «реквизитом» в одном из самых любимых состязаний праздника — битье горшков.
Особенностью дербышкинского Сабантуя станут сельские подворья Балтасинского и Сабинского районов, где можно будет познакомиться с традиционным укладом татарской деревни, народными ремеслами и национальной кухней.
Торжественное открытие начнется с театрализованного пролога «Күршеләр» («Соседи»). На сцене появятся четыре больших окна с резными наличниками, символизирующие дома народов Поволжья. Через истории соседей организаторы расскажут о том, как разные культуры, языки и традиции на протяжении веков создавали единое культурное пространство Татарстана.
После открытия гостей ждет концерт заслуженных артистов Татарстана и выступление народного артиста республики Фирдуса Тямаева. Кроме того, на площадке появятся новые тематические пространства.
На площадке «Халык бердәмлеге» («Народное единство») пройдут народные игры и выступления творческих коллективов Советского района. Экспозиция «Трудовая доблесть» познакомит гостей с историей крупнейших предприятий района и современными технологиями, а площадка «Безнең заман батырлары» («Герои нашего времени») представит выставочные экспозиции, посвященные защитникам Отечества.
Для молодежи подготовят отдельное пространство «Яңа буын» («Новое поколение») с концертно-развлекательной программой, а любителей юмора ждет площадка театра «Мунча ташы», где покажут лучшие номера последних лет.
Еще одной необычной локацией станет «Водный Сабантуй» — часть народных гуляний впервые перенесется на водную гладь, где национальные традиции предстанут в новом формате.
От цветочных аллей до традиций Поволжья
Пока в Дербышках готовят водные сюрпризы, в лесопарке «Лебяжье» завершаются финальные приготовления к одному из самых масштабных праздников города. Локация преобразилась до неузнаваемости: здесь объединили ландшафтный дизайн, сельский колорит и топовую эстрадную программу.
За несколько дней до Сабантуя территория «Лебяжьего» превратилась в праздничное пространство. Главная сцена уже установлена и оформлена в едином фирменном стиле, а визуальный ряд дополняют свежие цветочные композиции. Озеленители добавили финальный штрих: у подворий и домика охраны установили 20 новых вазонов.
Для создания аутентичной деревенской атмосферы организаторы завезли 75 брикетов сена. Эти локации обещают стать самыми популярными местами для памятных снимков.
Организаторы позаботились не только о красоте, но и о комфорте посетителей. Проведена противоклещевая обработка всей территории лесопарка, скошена трава, а прогулочные дорожки из резиновой крошки обновлены и приведены в идеальный порядок. Проверены все инженерные коммуникации — пространство полностью готово к приему гостей.
Сердце праздника — шесть сельских подворий, представляющих Алькеевский, Апастовский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Новошешминский и Чистопольский районы. Завтра здесь оживет дух татарского села: заработают ремесленные мастерские и выставки традиционного быта, а воздух наполнится звуками народных песен и мелодиями танцевальных программ.
Не обойдется и без классических состязаний: для народных забав уже заготовлены подушки для боев и 32 глиняных горшка, которые предстоит разбить самым ловким участникам.
Главный майдан «Лебяжьего» готов к ключевому событию дня — театрализованному прологу. Спектакль под открытым небом станет путеводителем по традициям празднования Сабантуя у народов Поволжья. Сразу после красочного открытия эстафету подхватят хедлайнеры татарской эстрады. На сцену выйдут: Ришат Тухватуллин; Гульназ Асаева, Марат Яруллин Иркэ, Гузель Уразова.