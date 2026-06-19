300 глиняных горшков и сотня тюков сена: Казань готова к Сабантую

Завтра, 20 июня, в Казани пройдет Сабантуй. Жители и гости города соберутся на трех основных площадках: в Березовой роще поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарке у озера Лебяжье. Пока город предвкушает торжество, на майданах завершается «генеральная репетиция» праздника. Организаторы подсчитали: для народных состязаний заготовлены 250 литров воды для забегов с коромыслами, свыше 300 глиняных горшков для битья и почти сотня тюков сена для аутентичных фотозон.