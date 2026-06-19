Свыше 1,7 тысяч человек сдавали ЕГЭ по иностранному языку и информатике

1 тысяча 722 человека сдавали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку и информатике на 32 пунктах его проведения, об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем MAX-канале.
19 июня — последний день основного периода государственной итоговой аттестации экзамен.
Что касается основного госэкзамена (ОГЭ) по биологии, географии, информатике, истории, литературе, обществознанию, физике, химии, то его сдавали 2674 участника на 28 пунктах.
«Везде экзамен прошел штатно, не было ни одного удаления! Отличное завершение основного периода!» — подчеркнул министр Пучков.
Ранее сообщалось, что два нижегородских девятиклассника не сдали экзамены из-за шпаргалок.