Журналиста Рузавина* внесли в реестр иноагентов

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Петра Рузавина*, сообщается на сайте ведомства.
«Девятнадцатого июня 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… П. П. Рузавин*», — говорится в перечне.
Отмечается, что Рузавин* распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО, призывал к поддержке ВСУ. Также он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательной в РФ организации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.