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Журналиста Рузавина* внесли в реестр иноагентов

Журналиста Петра Рузавина внесли в реестр иноагентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Петра Рузавина*, сообщается на сайте ведомства.

«Девятнадцатого июня 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… П. П. Рузавин*», — говорится в перечне.

Отмечается, что Рузавин* распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО, призывал к поддержке ВСУ. Также он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательной в РФ организации.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.