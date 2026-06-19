Четверо выпускников стали двухсотбалльниками на ЕГЭ в Ростовской области

— Это ребята из Ростова-на-Дону и Зерноградского района, сейчас таких выпускников четверо: двое из них получили максимальные баллы на экзаменах по русскому языку и химии, два выпускника набрали сто баллов по русскому языку и истории, — сообщил Андрей Фатеев.