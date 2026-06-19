В школах Подмосковья откроют более 4 тысяч математических классов

«Сегодня востребованы специальности, связанные с точными науками, техническим профилем. Поэтому мы стараемся делать так, чтобы школьники в Московской области могли изучать все это по современным методикам и в достаточном объеме. По поручению Президента особое внимание уделяем преподаванию математики. В 2024-м запустили проект “Математические классы Подмосковья”. Тогда их было всего 66, но уже в 2025—2026 учебном году в 742 школах открыли 2 тысячи таких классов. 50 тысяч ребят углубленно изучали математические предметы, посещали кружки по олимпиадной математике, профориентационные мероприятия и так далее, что уже дало заметный результат. В этом году более 21 тысячи выпускников выбрали ЕГЭ по профильной математике — на 3 тысячи больше, чем годом ранее», — рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.