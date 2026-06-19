В школах Подмосковья откроют более 4 тысяч математических классов

Более 4 тыс. математических классов откроют в новом учебном году в школах Московской области, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Создание специализированных классов отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Сегодня востребованы специальности, связанные с точными науками, техническим профилем. Поэтому мы стараемся делать так, чтобы школьники в Московской области могли изучать все это по современным методикам и в достаточном объеме. По поручению Президента особое внимание уделяем преподаванию математики. В 2024-м запустили проект “Математические классы Подмосковья”. Тогда их было всего 66, но уже в 2025—2026 учебном году в 742 школах открыли 2 тысячи таких классов. 50 тысяч ребят углубленно изучали математические предметы, посещали кружки по олимпиадной математике, профориентационные мероприятия и так далее, что уже дало заметный результат. В этом году более 21 тысячи выпускников выбрали ЕГЭ по профильной математике — на 3 тысячи больше, чем годом ранее», — рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
Глава области добавил, что в новом учебном году вдвое увеличат количество математических классов. В них будут учиться свыше 80 тыс. ребят, которые пройдут отбор.
Отметим, также в рамках проекта «Математические классы Подмосковья» переподготовку прошли около 1,5 тыс. учителей. В региональном центре «Вектор» на базе технолицея имени Долгих для них провели 128 методических вебинаров, а также 9 семинаров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.