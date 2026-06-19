Мобильная бригада обследовала 250 жителей села Оржевка Тамбовской области

Автопоезд «Забота» посетил село Оржевка Уметского муниципального округа Тамбовской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Врачи осмотрели 250 жителей, сообщили в администрации округа.
В состав мобильной медицинской бригады вошли врачи-специалисты разных направлений. Для пациентов проводились маммография, ЭКГ, УЗИ, лабораторные обследования. По итогам осмотров медики впервые выявили четыре случая заболеваний сердечно-сосудистой системы, 12 случаев заболеваний глаз, три случая заболеваний эндокринной системы, по два случая заболеваний гинекологического и хирургического профилей, в двух случаях — подозрение на онкологические заболевания кожи. Все пациенты получили рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению.
Напомним, цель выездов автопоезда «Забота» — приблизить специализированную медицинскую помощь населению округа и по показаниям обеспечить своевременное направление на диагностику и лечение пациентов в областные медучреждения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.