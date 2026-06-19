Липецкую учительницу осудили за пощечины первоклассникам

В апреле 2025-го один из мировых судов Бутурлиновского района Воронежской области вынес приговор бывшему инструктору местного интерната по труду Андрею Лазневу и его супруге Евгении. Как сообщал «Ъ-Черноземье», по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) им назначили штрафы в 100 тыс. и 90 тыс. руб. соответственно. По версии следствия, работники интерната в 2021—2022 годах применили к ребенку физическую силу путем его фиксации за руки и ноги на кровати без матраса и постельных принадлежностей. Обвиняемые сфотографировали его и распространили снимок вместе с другими изображениями в СМИ.